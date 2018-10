Enrico, investito ed ucciso sulla Flaminia: l'automobilista era ubriaco

Passeggiava con sua moglie Valeria lungo via Flaminia, a pochi metri dalla loro abitazione. Poi l'auto che arriva a tutta velocità e non li nota, lui che spinge via la donna e si sacrifica prima di essere centrato in pieno dal veicolo. E' questa la ricostruzione dell'investimento mortale avvenuto ieri sera a Falconara, sull'arteria che collega la città con Ancona. A perdere la vita Enrico Orlandini, 68 anni ex titolare della storica pizzeria all’angolo tra via Verdi e via Cairoli, vicino piazza Garibaldi.

Le analisi effettuate sul sangue dell'automobilista hanno rivelato che l'uomo, un 45enne, guidava con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Gli agenti di Polizia, come previsto dalla normativa sull'omicidio stradale, lo hanno arrestato e lo hanno portato ai domiciliari dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il veicolo invece è stato posto sotto sequestro.