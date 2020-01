Visionario e lungimirante, una città dà l'addio a Sandro Paradisi: fissati i funerali

«Con sgomento, profondissima tristezza e immenso dolore piangiamo la scomparsa improvvisa del nostro carissimo Sandro, uomo saggio e mite che ci ha accompagnato e guidato con valori forti, sensibilità e attenzione, nella nostra vita di persone e di collaboratori». Inizia così la nota della Paradisi srl, dopo la tragica scomparsa del proprio titolare, Sandro, che insieme a sua sorella Tiziana dal 1985 gestiva l'azienda di famiglia. L'imprenditore è deceduto ieri mattina, mentre si trovava con alcuni suoi amici tra le colline di Staffolo durante una pedalata domenicale. Un malore improvviso non gli ha dato scampo, nonostante i disperati tentativi di riportarlo in vita. Aveva 61 anni.

«Con particolare affetto ci stringiamo tutti attorno alla sua famiglia, a Giuseppina, Tiziana, Alessandra, Gaia e Emma - continua la nota - Si può rendere omaggio a Sandro presso la Sala del Commiato di Jesi in via Don Angelo Battistoni. I funerali si svolgeranno martedì 21 gennaio alle ore 15 presso la chiesa Regina della Pace in via Claudio Galeno 2 a Jesi».