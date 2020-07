Artificieri in riviera, ordigno bellico viene fatto brillare: riaperta la spiaggia libera

Allarme rientrato. Sono terminate alle 10 di questa mattina le operazioni di bonifica nella spiaggia libera di Marcelli, tra gli stabilimenti Il Cucale e La Lanterna, per rimuovere un residuato bellico della seconda guerra mondiale. E’ stato identificato in una granata lanciata dalle truppe statunitensi durante i bombardamenti, lunga 20 mm. L'ordigno è stato fatto brillare sul posto dagli artificieri dell’Esercito del reggimento genio ferrovieri, arrivati da Bologna.

A fare la scoperta, ieri pomeriggio, era stata una bambina di 6 anni di Modena che aveva notato lo strano oggetto sulla riva del mare e, pensando fosse un sasso, l’aveva portato all’ombrellone per mostrarlo ai genitori, in vacanza in riviera. Erano stati loro a dare l’allarme, con la Guardia Costiera che aveva subito provveduto ad isolare e transennare la zona in attesa dell’arrivo degli artificieri.