Maltempo, danni e disagi in tutto l'anconetano: tetti scoperchiati e alberi in strada

Dalla giornata di ieri la provincia di Ancona è stata interessata dal maltempo soprattutto lungo la costa. Il fenomeno ha provocato danni anche i mercatino di Natale allestito a Piazza Cavour. Nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato circa 60 interventi per alberi pericolanti o caduti, tetti scoperchiati, container rovesciati ed ostacoli al traffico.

Nel capoluogo i vigili del fuoco sono intervenuti in via XX Aprile e lungo l'Asse attrezzato per rami in strada e cornicioni pericolanti. Danni anche alla Cittadella e al porto, dove sono saltati alcuni ormeggi dalle navi. Per fortuna non ci sono stati feriti ed ora, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, la situazione sembra essere tornata alla normalità.