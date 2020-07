Crisi respiratoria fatale, addio Alessia: muore a 22 anni dopo 8 giorni di agonia

LORETO - Una tragedia ha sconvolto la comunità di Loreto. Dopo 8 giorni di agonia è morta Alessia Leonardi: se n’è andata a soli 22 anni per un malore in casa sulle cui cause non c’è ancora certezza, anche perché non è stata disposta l'autopsia. La ragazza si era sentita male lo scorso 30 giugno mentre si trovava nell'abtazione del fidanzato. Ha smesso di respirare all’improvviso, ha perso i sensi e il cuore ha smesso di battere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, con il medico che si è dovuto calare con il verricello visto che la posizione dell’abitazione, alle porte delle mure lauretane, non consentiva l’atterraggio. Poi il volo verso Torrette, ma all’ospedale la ex studentessa dell’alberghiero Einstein-Nebbia è arrivata in condizioni disperate. Le cure, purtroppo, si sono rivelate inutili. Forse è soffocata dopo aver ingerito del cibo, ma non è escluso che soffrisse di una malattia pregressa non diagnosticata. I funerali della 22enne si terranno oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Adolescente a Villa Costantina.