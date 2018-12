Deve scontare quattro anni di carcere, trovato alla stazione: in arresto un giovane

ANCONA - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ancona, verso le ore 23,30 di sababo scorso, hanno arrestato un cittadino tunisino di 39 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini. Il cumulo di pene riguarda diverse sentenze pronunciate negli anni nei confronti dell’uomo, per reati contro il patrimonio. Gli operatori della Polfer si sono insospettiti poiché, dopo aver notato l’extracomunitario all’interno dell’atrio biglietteria di stazione in compagnia di due connazionali, si sono accorti che cercava pacatamente di guadagnare l’uscita. I successivi controlli in banca dati hanno fatto emergere i procedimenti a suo carico, mentre gli altri due sono risultati in regola con il permesso di soggiorno. Lo straniero, al termine degli atti di rito, è stato associato al carcere di Montacuto dove dovrà scontare quattro anni e due mesi di reclusione.