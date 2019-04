Pauroso frontale alla Madonnetta, tra i feriti anche una bambina

ANCONA - Incidente stradale questa mattina, intorno mezzogiorno, in via della Madonnetta nel quartiere del Pinocchio. Per cause ancora da chiarire un fuoristrada si è scontrato frontalmente con un Fiorino. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui anche una bambina. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e 4 pattuglie dei vigili urbani.

AGGIORNAMENTO - Auto impazzita, schianto contro l'ex parlamentare e poi contro una famiglia: 1 ferito grave