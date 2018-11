Ponte a rischio crollo, altro schianto sulle barriere di protezione: auto distrutta

Incidente stradale domenica sera sul ponte San Carlo a Jesi. Lo schianto, il secondo nel giro di pochi giorni, ha visto coinvolta una Fiat Punto, con l'automobilista che, forse per l'asfalto scivoloso o per aver calcolato male le distanze, si è schiantato contro le barriere che limitano l'accesso ai mezzi pesanti. Danni al veicolo ma per l'automobilista per fortuna non ci sono state conseguenze. Come detto non è la prima volta che succedono incidenti sopra il ponte a rischio crollo, con alcune forze politiche locali che hanno chiesto a gran voce un rapido e mirato intervento da parte del Comune.