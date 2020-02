Tamponamento a catena, auto finisce sotto un camion: traffico in tilt e code infinite

Spaventoso incidente sulla Flaminia e traffico in tilt. E’ accaduto attorno alle 18 all’altezza del supermercato Lidl di Torrette.

Nel tamponamento a catena, sulla corsia in direzione nord, sono rimasti coinvolti 6 veicoli tra cui due Tir. Grave, in particolare, è un 35enne residente a Falconara che si trovava alla guida di una Volkswagen Golf finita sotto il rimorchio di un camion proveniente dall'Albania: è stato portato all’ospedale in codice rosso, ma era cosciente. Un altro paziente è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica e la Croce Gialla, i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani che stanno effettuando i rilievi e regolando la circolazione, rimasta bloccata.