Auto investe pedone mentre attraversa la strada, muore ex fornaio

Auto investe pedone che muore. Il fatto tragico è avvenuto poco fa sulla Strada Statale Flaminia, all’altezza di via dei Mille a Falconara. L’autista, a bordo di una Mini Cooper, ha centrato un uomo che stava attraversando la strada, uccidendolo. Si tratta di un ex fornaio. Sul posto l’ambulanza, i carabinieri e l’auto del 118 con il medico che, alla fine, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pedone.

In questo momento lil traffico è paralizzato, chiuso da in direzione sud-nord con deviazione su via San Martino.