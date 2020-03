Giocano a beach volley in spiaggia, arrivano i carabinieri: minorenni allontanati

Rinchiudersi in casa? E’ dura, soprattutto per i giovani che continuano a sottovalutare il rischio del contagio da Coronavirus, come il gruppetto di ragazzini che questo pomeriggio si sono messi a giocare a beach volley in spiaggia.

Hanno organizzato una partitella due contro due in uno chalet lungo la Flaminia, nel territorio di Falconara. A segnalare la loro presenza è stato un residente che ha contattato il 112.

Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri che ha identificato i quattro giovani, tutti minorenni. Sono stati redarguiti, allontanati dalla spiaggia e invitati a tornare dalle rispettive famiglie.

POSITIVA AL CORONAVIRUS, DA' ALLA LUCE UNA BIMBA SANA

SI AGGRAVA IL BILANCIO: ALTRI 22 DECESSI

FUMA SU UNA PANCHINA: DENUNCIATO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.