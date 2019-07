Faccia a faccia col ladro in camera, notte di paura nelle frazioni sott'assedio

Ancora furti, è un incubo all’Aspio e a San Biagio. Un’altra notte di paura si è vissuta nelle due frazioni osimane. Il silenzio di un tranquillo (all’apparenza) mercoledì sera è stato squarciato dal suono di un allarme scattato in via Cittadini, all’Aspio, e dalle urla dei proprietari che, affacciati alla finestra, hanno visto due sagome dileguarsi nel buio della campagna. Probabilmente raggiungevano un complice che li aspettava in auto, dopo il colpo mancato. I ladri, infatti, attorno alle 22,30 hanno scardinato una finestra in legno al piano terra per intrufolarsi nell’abitazione presa di mira. Ma come ci hanno messo piede, è scattato l’antifurto e sono stati costretti a una precipitosa fuga a mani vuote.

Mentre i carabinieri della Compagnia di Osimo effettuavano il sopralluogo, un altro furto è stato invece messo a segno a San Biagio, in via Montegallo, circa mezz’ora dopo. Che si tratti degli stessi banditi? Probabile. Sono quasi morti di paura i due coniugi che si sono ritrovati faccia a faccia con uno sconosciuto, nel buio della camera da letto. Sono stati svegliati dai rumori e l’hanno visto rovistare nei cassetti. Le loro urla l’hanno messo in fuga. Il malvivente è saltato dalla finestra ed è sparito: si è portato via alcuni anelli d’oro e circa 500 euro in contanti. Un’esperienza simile e altrettanto spaventosa era successa a metà maggio ad una famigliola di via Cittadini, di nuovo all’Aspio, che aveva sorpreso i ladri chiusi a chiave in camera da letto: sono saltati dalla finestra, riuscendo a rubare soldi e gioielli.