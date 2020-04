Il take away costa caro al ristoratore, multati anche i clienti: scatterà la sospensione

Nell’impossibilità di ricevere clienti, per via della normativa anti-Covid, aveva deciso di organizzare il servizio take away, pubblicizzandolo anche sui social. Peccato che la legge consenta solo la consegna a domicilio e vieti la vendita da asporto.

Per questo è finito nei guai il titolare di un ristorante alla Baraccola: la sua attività verrà sospesa, inoltre il commerciante e due clienti sorpresi a ritirare il cibo da asporto, direttamente in auto in stile drive-in, sono stati puniti ciascuno con una multa da 400 euro.

A scoprire l’illecita attività sono stati gli agenti della polizia locale, coordinati dalla comandante Liliana Rovaldi. Quando i clienti si sono presentati per ritirare l’ordinazione, ieri pomeriggio attorno alle 19,30, ad attenderli hanno trovato i vigili urbani che li hanno bloccati in auto. Quando il cameriere è uscito dal ristorante per la consegna di un piatto pronto, è scattato il controllo: i due automobilisti sono stati multati, così come il titolare del locale per il quale, dopo la segnalazione alla Prefettura, scatterà la sospensione della licenza (senza possibilità di effettuare la consegna a domicilio) per un periodo dai 5 ai 30 giorni.

