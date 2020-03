Il Covid Hospital si farà a Civitanova, l'appello di Ceriscioli: «Servono donazioni da tutti»

Guido Bertolaso ha indicato la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta quale soggetto deputato a raccogliere le donazioni per “Progetto 100”.

L'obiettivo, come riporta l’agenzia Dire, è quello di realizzare nelle Marche un presidio sanitario temporaneo con 100 posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. «Per contrastare la pandemia, la Regione Marche chiede aiuto a Guido Bertolaso e alla sua esperienza - si legge nella locandina dell'iniziativa promossa dal governatore Luca Ceriscioli -. I volontari dell'Ordine di Malta stanno operando a supporto dell'azione emergenziale in tutte le fasi operative per la realizzazione di un polo ospedaliero temporaneo. Per realizare questo progetto serve uno sforzo di grande generosità da parte di tutti, in particolar modo degli imprenditori».

Intanto, dopo vari sopralluoghi, sembra essere stata individuata l'area dove far sorgere l'ospedale temporaneo d'emergenza: si tratta della Fiera di Civitanova. «Gli imprenditori marchigiani hanno capito e stanno rispondendo molto positivamente all'appello del presidente Ceriscioli per raccogliere la somma necessaria di 12 milioni di euro - spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile, Angelo Sciapichetti, in un post su Facebook -. Abbiamo fatto un sopralluogo all'ente fiera di Civitanova. I tecnici hanno ritenuto la struttura idonea perché rispondente più di altre ai requisiti richiesti: spazio di 3/4000 metri quadri sullo stesso piano, disponibilità immediata in modo da consentirne l'allestimento in 10-15 giorni e vicinanza alle grandi vie di comunicazione».

La Regione Marche, oltre a comunicare l'Iban della Fondazione, sottolinea l'importanza di indicare come causale “Emergenza Covid-19 Marche”.

Iban: IT41D0200805038000105867301, Swift: UNCRITM1Y82, Cc: Fondazione corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta, Causale: Emergenza Covid-19 Marche.

