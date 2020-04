Ventitré morti nella casa di riposo, esposto del sindaco: «Ritardo nelle comunicazioni»

Ventitré morti in poco più di un mese: la strage di anziani ha colpito anche il Mordini, la casa di riposo di Castelfidardo inaugurata nel 2018 dalla Cooss Marche. Di tutti i decessi, solo 6 sono stati ricondotti al Coronavirus, ma il sindaco Roberto Ascani vuole vederci chiaro e per questo si è rivolto alla magistratura: ha presentato un esposto in Procura per l’aumento vertiginoso di morti e per presunti ritardi nella comunicazione dei contagi.

«All’inizio ci venivano negati casi, poi dopo l’ennesima segnalazione che ci perveniva, sono arrivate le prime conferme - spiega il sindaco di Castelfidardo -. Da quasi un mese sto aspettando i risultati dei vecchi tamponi: in via non ufficiale sappiamo che si sono verificati una quindicina di contagi tra ospiti e personale della struttura. L’Asur e Medici senza Frontiere hanno effettuato dei sopralluoghi, ma a quanto pare non sono state rilevate irregolarità». Nella relazione dell’Asur, inviata martedì, si conferma che nella casa di riposto fidardense sono state attuate le principali misure per il contenimento del virus: gli anziani sintomatici sono stati collocati in un’ala dedicata e anche gli asintomatici sono stati isolati nelle loro camere.

«Ma dal 12 marzo sono avvenuti 23 decessi, alcuni dei quali nelle strutture ospedaliere, con un incremento del 216% rispetto allo stesso mese del 2019 - spiega Ascani -. In 14 giorni ci sono stati 19 morti, poi l’emergenza si è placata, con 4 decessi dal 26 marzo ad oggi. Possibile che solo 6 siano riconducibili al Coronavirus? Mi sono rivolto alla Procura perché ci è stato comunicato in ritardo il dato dei contagiati e non ci venivano fornite risposte ufficiali, nonostante i solleciti. Ho chiesto ripetutamente che venissero effettuati tamponi a tutti: so che negli ultimi due giorni finalmente li stanno eseguendo sulla sessantina di ospiti e sul personale». Nel frattempo, anche i parenti delle vittime si stanno muovendo: c’è chi si è rivolto ai propri legali per far luce sulle cause dei decessi.

STRAGE DI ANZIANI NELLE CASE DI CURA, INDAGA LA PROCURA

