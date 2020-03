Tutti i casi di Covid, comune per comune: ecco i dati della Regione

Ancona è la terza città delle Marche più colpita dal Coronavirus. A dirlo è la tabella stilata per la prima volta dalla Regione con i dati dei tamponi positivi, suddivisi per ogni singolo Comune. Le informazioni riguardano i pazienti che sono in quarantena nel proprio domicilio o che sono ricoverati all’ospedale. La Regione Marche sottolinea che, trattandosi di una prima estrazione, la statistica è suscettibile di aggiustamenti, ma in ogni caso fornisce un quadro preciso della distribuzione del virus sul territorio.

Dopo Pesaro con 453 casi (pari al 4,7% della popolazione) e Fano con 170 (2,7%), è Ancona la città più colpita con 131 persone positive al Covid-19, pari all’1,2% della popolazione. Nella provincia dorica, il secondo Comune più colpito è quello di Senigallia con 39 casi (0,8% di incidenza), seguito da Falconara con 35 (1,3%) e Jesi con 33 (0,8%), poi Osimo con 22 (0,6%), Fabriano con 13 (0,4%) e Montemarciano con 12 (1,2%). La buona notizia è che in 8 Comuni il Coronavirus non è arrivato. In tutto, sono 369 i casi nella provincia dorica dove l’incidenza di infezioni più alta si è registrata a Belvedere Ostrense con l’1,8% ma con 4 soggetti positivi. Dando una sguardo all’intera regione, la provincia più colpita è quella di Pesaro-Urbino con 961 casi. Nel Maceratese, spicca Cingoli con 45 casi e un’incidenza del 4,4%. Sono 12 i positivi ad Ascoli, 44 a Fermo.

CASI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ANCONA:

Ancona 131, Senigallia 39, Falconara Marittima 35, Jesi 33, Osimo 22, Fabriano 13, Montemarciano 12, Chiaravalle 8, Castelfidardo 7, Trecastelli 6, Belvedere Ostrense 4, Camerano 4, Loreto 4, Maiolati Spontini 4, Monte San Vito 4, Polverigi 4, Sassoferrato 4, Camerata Picena 3, Castelbellino 3, Cupramontana 3, Monsano 3, Rosora 3, Barbara 2, Cerreto d'Esi 2, Corinaldo 2, Offagna 2, Agugliano 2, Arcevia 2, Castelplanio 1, Mergo 1, Monte Roberto 1, Numana 1, Ostra 1, Serra dè Conti 1, Sirolo 1, Staffolo 1, Castelleone di Suasa 0, Filottrano 0, Montecarotto 0, Morro d'Alba 0, Ostra Vetere 0, San Marcello 0, Santa Maria Nuova 0, Serra San Quirico 0.

In allegato, la tabella completa con i dati Comune per Comune nelle Marche.

LA NUOVA ORDINANZA: CORSE SOLO SOTTO CASA

ALTRA GIORNATA TRAGICA, 22 VITTIME: LA PIU' GIOVANE AVEVA 27 ANNI

SFIDA IL DECRETO E VA A FARE WINDSURF: DENUNCIATO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni AnconaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati