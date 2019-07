Task force contro degrado e abusivi in spiaggia, allontanati due clochard

Dalle prime luci del mattino, i militari della tenenza di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, insieme al personale della polizia municipale hanno battuto palmo a palmo il litorale di Villanova, alla ricerca di clandestini o comunque per la prevenzioni di situazioni di degrado urbano e di abbandono di rifiuti. È stato così rintracciato un cittadino dominicano di 46 anni, gravato da numerosi precedenti, che si era ricavato un rifugio all’interno di un gabbiotto annesso ai servizi pubblici comunali, in corrispondenza del sovrappasso “Tramontana”: aveva infatti realizzato un’entrata dal pannello in acciaio posizionato a chiusura del locale e vi si era introdotto per bivaccare al suo interno. Lo straniero è stato dunque accompagnato in caserma per l’identificazione e denunciato per “invasione di terreni o edifici”. Sarà anche proposto il divieto di ritorno nel Comune di Falconara per tre anni. Nel frattempo il gabbiotto è stato prontamente richiuso da alcuni operai incaricati dal Comune.

Sono state inoltre rimosse tre tende canadesi posizionate sul bagnasciuga, all’altezza del sottopasso “Cacciatori” di Villanova, due delle quali – evidentemente abbandonate – sicuramente riconducibili ai due cittadini africani arrestati sabato scorso per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Nella terza è stato invece sorpreso un 35enne di Alessandria, senza fissa dimora, anch’egli allontanato e costretto a lasciare l’occupazione del suolo. Le tende e i vari effetti personali rinvenuti, tra cui vecchi indumenti, coperte sporche e asciugamani logori, sono stati prontamente recuperati grazie all’intervento congiunto di personale di Marche Multiservizi che ha provveduto al ritiro ed allo smaltimento di tutto il materiale indicato dai militari e dai vigili. E’ intervenuto anche il personale dell’ufficio marittimo locale di Falconara della Capitaneria di Porto per rilevare la presenza di alcune decine di imbarcazioni, vecchi e in stato di abbandono, i cui proprietari – ancora in corso di identificazione – potranno incorrere in severe multe, anche di carattere penale, per l’abbandono di rifiuti. In più, sono stati controllati i locali della dismessa mensa del Dopolavoro Ferroviario, i cui accessi erano già stati opportunamente murati e che tuttora continuano a garantire l’ermeticità della struttura. Ispezionati anche alcuni vagoni in stato di abbandono, posizionati al termine della strada ferrata: anche questi non paiono essere al momento frequentati. Nel corso del servizio, è stato infine recuperato un carrello spesa, attrezzato per il trasporto dei cani, appartenente ad un vicino supermercato: restituito al punto vendita, sarà sanificato e immesso nel parco dei carrelli a disposizione dei clienti.