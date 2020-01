Coldiretti Ancona, vicinanza e sostegno a Cantine del Cardinale

Coldiretti Ancona esprime vicinanza a Luca e Giselle Cardinali, titolari delle Cantine del Cardinale, per l’inqualificabile episodio che ha portato distruzione nel viscioleto aziendale. Un accadimento inquietante che scuote la tranquillità della nostra provincia. Confidiamo in una pronta risposta da parte degli inquirenti e ci mettiamo a disposizione per sostenere questi due giovani agricoltori in questo momento di difficoltà.