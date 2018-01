Arriva il circo in città, stop del Comune: «Il tendone va smantellato»

“Venghino signori, venghino!”, ma non prima di un mese. C’è il Circo di Praga al parcheggio dello stadio del Conero, con tanto di tendone montato e animali pronti ad attirare l’attenzione di bambini e non. Dovrebbe iniziare gli spettacoli domani, 19 gennaio. Peccato che l’autorizzazione chiesta dal titolare dell’attività per l’installazione della grande tenda non è in linea con le direttive del regolamento comunale approvato lo scorso aprile. L’ok per l’installazione del circo infatti è stato chiesto lo scorso 12 gennaio, troppo recentemente secondo quanto stabilito dalle nuove normative che impongono la presentazione della richiesta tra il 120° e il 60° giorno antecedente al montaggio della struttura. Domani gli agenti della polizia municipale si presenteranno al parcheggio dello stadio per notificare l’irregolarità della domanda e intimare ai circensi di smantellare il tendone.

Cosa stabilisce il regolamento

La questione è stata sollevata da un cittadino che ha informato il gruppo dei Verdi in consiglio comunale facendo scattare i controlli. La verifica delle tempistiche ha confermato che tra la presentazione della domanda e l’installazione della tenda non è trascorso il periodo minimo stabilito dal nuovo testo. Il “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini” dedica una parte specifica ai circhi, consultabile nell’allegato B: “Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60°giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute e ne darà notizia all’Ufficio comunale preposto che provvederà a convocare nei termini di legge l’apposita Commissione Spettacolo non oltre il giorno dell’attendamento. L’Ufficio comunale competente informerà a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima dell’attendamento, anche le guardie zoofile locali. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere negata o revocata dall’Amministrazione Comunale”.

Il perché di tanto preavviso

Non si tratta di un mero cavillo burocratico. I tempi imposti dal Comune servono per poter dare la possibilità alle guardie zoofile, associazioni animaliste, carabinieri forestali, asur e a tutti gli organi di controllo preposti, di verificare la provenienza e lo stato di salute degli animali anche attraverso le relative certificazioni. Tra i vari rimorchi e motrici del circo di Praga si possono già vedere cammelli in libertà e ci sono anche tigri, pappagalli e altri animali di cui gli enti preposti devono poter verificare in tempo alcune condizioni stabilite nello stesso allegato B del testo comunale: “Specie, sesso, età dell’animale e dettagli identificativi; data di acquisizione, origine e provenienza, dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite, dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza” (allegato B punto B). Sono sottoponibili a verifica anche le strutture del circo, che “debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo” (punto C) e garantire “un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un’area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie (punto E).