Nel Tir un carico di elettrodomestici rubati per 100mila euro: camionista in manette

Trasportava oltre 100mila euro di elettrodomestici rubati in Lombardia e nascosti nel suo Tir diretto in Puglia: a fermarlo, ci hanno pensato gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia di Frontiera di Ancona, insieme ai colleghi della Stradale (GUARDA IL VIDEO). In manette è finito il conducente del camion, un 52enne d’origine pugliese, sottoposto al provvedimento restrittivo di fermo perché indiziato di ricettazione aggravata.

L’uomo è stato sorpreso mentre trasportava un autoarticolato di 13,5 metri, carico di refurtiva, asportata da un centro di stoccaggio merci di Gaggiano, nel Milanese. Da quanto ricostruito dagli investigatori dorici, il camion avrebbe raggiunto la ditta lombarda nella tarda serata di domenica 6 ottobre e, di notte, sarebbe stato caricato di refurtiva rubata dalla ditta, attraverso una finestra di piccole dimensioni per eludere le zone sottoposte agli allarmi volumetrici. Il furto ha richiesto sicuramente molto tempo (almeno 8 ore) e numerosa forza lavoro da parte di vari componenti della banda che avrebbero organizzato e partecipato al colpo.

La merce rubata, del valore complessivo di circa 100mila euro, composta da elettrodomestici (tra cui aspirapolveri, forni a microonde e spremiagrumi), appena stipata all’interno del camion, avrebbe dovuto raggiungere una destinazione in Puglia per poi essere riciclata sul territorio. La Procura di Ancona, dopo aver disposto il carcere per l’autotrasportatore, ha chiesto la convalida del fermo al gip che ieri mattina ha convalidato il provvedimento e collocato il 52enne agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.