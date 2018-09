Cade dalla finestra di casa, è in condizioni disperate

Cade dalla finestra di casa e fa un volo di diversi metri. Finisce in ospedale in gravissime condizioni. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Spadoni alla Baraccola dove, intorno alle 11, alcuni residenti hanno chiamato il 118 intorno alle 11,45 per un uomo a terra. Immediato l’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa di Ancona che ha trasportato l’uomo , incosciente, al Pronto Soccorso in condizioni disperate.

Sul posto anche due Volanti della Polizia, che stanno accertando che cosa sia successo e chiarire se l’uomo abbia tentato di togliersi la vita oppure sia caduto per un incidente. Secondo alcuni testimoni l’uomo era affacciato dalla finestra della sua casa al primo piano, a diversi metri da terra perché sopra un’attività commerciale, quando, ad un certo punto, è caduto.