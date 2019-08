Tragedia in vacanza, bambina muore ad appena sei mesi

La vacanza a Vieste si trasforma in tragedia per una famiglia di Jesi. Una bambina di poco più di sei mesi è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. Il pericolo per la piccola sembrava scampato grazie all’intervento del personale del 118, come riporta FoggiaToday.

I medici erano riusciti inizialmente a liberare le vie respiratorie della bambina ed è scattata la corsa in eliambulanza fino all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Le condizioni sono però peggiorate nel corso delle ore, fino al peggior epilogo possibile.

