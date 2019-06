Elisa trovata morta vicino al suo cane, l'autopsia rivela: «E' stato un malore»

Elisa Ameli è morta a seguito di un malore. E' questo il responso dell'esame autoptico eseguito sul corpo della 71enne di Camerata Picena, trovata senza vita dal genero a pochi metri da casa. Vicino a lei, il suo cagnolino Ringo, morto anche lui. Inizialmente si era pensato ad una morte violenta, forse un investimento che aveva coinvolto entrambi.

Ieri mattina il legale Adriano Tagliabracci ha eseguito a Torrette l'autopsia svelando definitivamente le cause della morte di Elisa. L'anziana è stata uccisa da un arresto cardiaco mentre si trovava in un fosso. Per l'animale invece non è stato disposto nessun accertamento.