Intervento di 7 ore, poi il sorriso ai genitori: si è risvegliato il ragazzino precipitato

Un intervento delicato e lunghissimo, durato quasi 7 ore, ben superato dal piccolo paziente che si è risvegliato e ha potuto sorridere ai genitori. E’ stato operato al femore e alle ginocchia dall’équipe dell’Ortopedia pediatrica del Salesi il ragazzino di 12 anni precipitato lunedì pomeriggio dal tetto dell’Auchan. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita, tant’è che ha potuto parlare con mamma e papà. Certo, le sue condizioni dovranno essere attentamente valutate nei prossimi giorni e i parametri vitali costantemente tenuti sotto controllo, fino a quando i medici non riterranno opportuno sciogliere la prognosi.

Per ora resta ricoverato nella Rianimazione pediatrica del Salesi il ragazzino protagonista del terribile incidente: si trovava sul tetto del centro commerciale della Baraccola insieme a tre amici della cooperativa sociale che assiste le loro famiglie quando, per cause in corso d’accertamento, è salito su una botola dell’antincendio in plexiglass che si è frantumata sotto il suo peso ed è precipitato di sotto, schiantandosi nel corridoio della galleria commerciale dopo un volo di quasi 9 metri.

L’informativa della polizia, che ha condotto le indagini, è sul tavolo della Procura che indagherà per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità a carico dell’assistente sociale che aveva accompagnato i minorenni all’Auchan e del responsabile della sicurezza del complesso commerciale, in merito all’adeguata recinzione dell’area interdetta al pubblico a cui il gruppetto di ragazzini ha avuto accesso. «I genitori del dodicenne ora pensano solo alle condizioni del loro figlio e sperano che si rimetta presto - spiega l’avvocato Michele Carluccio (foto in basso), a cui si è rivolta la famiglia - ma prima di compiere eventuali azioni attende che la magistratura ricostruisca con precisione i fatti».

