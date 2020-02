Bimba muore durante il parto d'urgenza, si allarga l'inchiesta: 17 indagati al Salesi

Sono 17 gli indagati per la tragedia avvenuta il 26 gennaio scorso al Salesi, dove una bambina è morta prima ancora di venire alla luce, durante un parto cesareo d’urgenza. Si tratta di infermieri, ostetriche e medici dell’ospedale che hanno partecipato o comunque hanno avuto a che fare con l’iter a cui è stata sottoposta la trentenne di Castelfidardo che stava per mettere al mondo la sua prima creatura.

I 17 professionisti sono stati iscritti nel registro degli indagati dal pm Rosario Lioniello dopo l’esposto presentato dai genitori della bambina: il magistrato ha disposto l’autopsia che si terrà martedì prossimo, 11 febbraio. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

Secondo una prima ricostruzione, la partoriente era al nono mese di gravidanza e il tempo era ormai scaduto, tant’è che i medici avevano programmato il ricovero per il parto indotto per il 26 gennaio. Ma il giorno prima la donna, che fin lì non aveva avuto particolari problemi a parte una forma di diabete gestazionale, si era rivolta al Salesi per le prime contrazioni. Dopo un monitoraggio, i medici l’avevano dimessa, invitandola a tornare il giorno seguente. Ma a metà pomeriggio la donna, colta da dolori ancor più forti, si era recata di nuovo al Salesi e così era stata ricoverata. Per il personale medico-sanitario, però, le contrazioni non erano ancora sufficienti per il parto naturale, rinviato al giorno seguente. La sera del 26 la situazione è precipitata: il feto non aveva più il battito regolare, così è scattata la corsa in sala operatoria, dove la donna è stata sottoposta ad un parto cesareo d’urgenza. Ma quando la bambina è venuta alla luce, era già senza vita.