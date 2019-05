Arriva il caldo: tutte le agevolazioni fiscali per chi installa il condizionatore

Le finestre aperte non bastano più? C’è chi per non boccheggiare quest’estate pensa di installare in casa un condizionatore. La spesa può essere ammortizzata da alcune agevolazioni fiscali previste per il 2019.

Le agevolazioni fiscali

Il Bonus condizionatori dà diritto a:

-una detrazione fiscale del 65% per chi acquista o sostituisce un condizionatore con pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire l’impianto di riscaldamento o di climatizzazione già esistenti. La detrazione si riferisce all’Irpef o l’Ires con un limite di spesa pari a 46.154 euro fino al 31 dicembre 2019.

- Una detrazione del 50% per un nuovo impianto a pompa di calore che punta al risparmio energetico e con una ristrutturazione edile, anche straordinaria. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro sempre fino al 31 dicembre 2019.

Esistono altre agevolazioni a contorno del Bonus:

- sconto sull’iva, che scenderà dal 22% al 10% se si acquista una macchina a risparmio energetico o si sostituisce il vecchio impianto a pompa di calore.

- Ecobonus: permette di ridurre al 50% le spese effettuate per infissi, caldaie a condensazione o biomassa classe A e schermature solari.

Come si richiede il bonus condizionatori

Per chiedere il bonus condizionatori basta fare richiesta tramite il modello 730 e Unico, l’importante è che il condizionatore in questione sia stato acquistato tramite bonifico, carta di credito o carta prepagata in modo che l’operazione risulti tracciabile. Inutile aggiungere che è necessario conservare le ricevute o le fatture.

