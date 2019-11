Instanbul, Bali, Nepal e Sri Lanka: tutti i nuovi viaggi accessibili ai disabili visivi

Go4All, tour operator della famiglia Go World dedicato all’organizzazione di viaggi accessibili in tutti e cinque i continenti, presenta una nuova programmazione studiata per i disabili visivi. Il nuovo progetto è nato in collaborazione con le associazioni italiane e con tutti i loro soci per riuscire ad individuare le esigenze e le abitudini di questa categoria di viaggiatori, ma anche i loro desideri in termini di servizi, esperienze, assistenza e destinazioni. “Sono molto orgoglioso del prodotto che abbiamo creato e che è unico sul mercato nazionale ed europeo. Ringrazio per il grande lavoro svolto, Laura Penna, Responsabile Booking di Go4All e Maicol, ragazzo ipovedente appassionato di viaggi, laureando in Scienze del Turismo che attualmente sta svolgendo uno percorso formativo nel nostro gruppo – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World. “Go4All è sicuramente uno dei cluster che mi rende più orgoglioso e che incarna perfettamente lo spirito che anima il nostro gruppo: permettere a tutti di scoprire il mondo senza confini, né barriere”.

Tra i viaggi inediti: Esperienza Nepalese (7gg/6notti a 2.870€ voli inclusi), un tour imperdibile ed affascinante tra le meraviglie del Nepal, dove conoscere il Nepal attraverso tutti i sensi, il gusto è stimolato da una cena tipica nepalese, il tatto messo alla prova durante la creazione di ceramiche, l’udito ipnotizzato dalla dimostrazione delle campane tibetane ed infine l’olfatto esaltato dal pungente odore delle mille spezie dei bazar locali contrapposto all’avvolgente profumo incenso nei dintorni degli stupa. Dalla scoperta delle popolazioni locali con l’opportunità di creare con loro bellissimi oggetti di arredamento in argilla all’apprendimento della cultura buddista con l’aiuto di un monaco, dai gustosi patti al famoso thè, Sri Lanka Sorprendente (6gg/5notti a 1.690€ voli inclusi) è un’occasione unica per conoscere questo Paese. Alla Scoperta di Istanbul (4gg/3notti a 890€ voli inclusi) è ideale per chi desidera immergersi nella cultura e nella vita di questa megalopoli, tra i suoi monumenti e il suo Bazaar con tutte le spezie e i profumi d’Oriente. Per scoprire Bali, Ubud e le bellissime spiagge di Nusa Dua o Benoa la proposta è invece Magica Bali (9gg/8notti a 2.090€ voli inclusi).

