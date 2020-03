Mascherine introvabili, ma in farmacia arriva il kit: come ordinarlo

FALCONARA - Da settimane è caccia alle mascherine, ma e da domani arriva un nuovo rifornimento alla Farmacia Galatello, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Disponibile il kit ‘anti-coronavirus’ comprensivo di mascherina e gel per la detersione delle mani. «Sono orgoglioso di essere riuscito a reperire questo prodotto così ricercato in questo periodo. Inutile dire che la clientela da giorni ci richiedeva le mascherine protettive, - dichiara il titolare della farmacia, il Dottor Luigi Galatello -e da martedì finalmente le possono trovare presso il nostro punto vendita. Insieme al rifornimento delle tanto ricercate protezioni per naso e bocca, inoltre, siamo già in grado di fornire anche il gel antibatterico, che pure era diventato introvabile in questo periodo».

Le mascherine

Gli esperti ricordano che prima di indossare la mascherina è necessario lavare bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica, utilizzarla in maniera tale che copra bene sia il naso sia la bocca ed assicurarsi che aderisca correttamente al volto. Togliendo la mascherina è importante evitare di toccare la parte anteriore, inserirla in un sacchetto chiuso prima di buttarla e lavarsi nuovamente le mani. «Consigliamo di cambiare la mascherina quando diventa umida. Una volta tolta, la mascherina protettiva non deve mai essere riutilizzata: va sempre sostituita con una completamente nuova» specifica il dottor Galatello.

Come chiedere il kit

Il kit va richiesto al numero 3318830172 e solo dopo aver ottenuto riscontro dal personale si può andare in farmacia per il ritiro della merce ordinata. Sono inoltre attivi i social Facebook e Instagram, oltre al telefono fisso 071910188.