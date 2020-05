Jonas c'è anche nella "fase due", incontri gratuiti di sostegno psicologico

Il progetto nazionale lanciato da Jonas Italia, l'Associazione fondata da Massimo Recalcati che si occupa di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, prosegue anche nella seconda fase per alcune delle 32 sedi locali Jonas, tra cui quella di Ancona.

Il progetto, rivolto alla cittadinanza e sviluppato in forma gratuita, intende fornire un supporto concreto e tempestivo a quanti si trovano immersi nel trauma collettivo senza precedenti che stiamo attraversando: famiglie, neo-genitori, adolescenti, donne e uomini che si sentono inermi e spaventati, possono contattare il numero di Jonas per ricevere ascolto e sostegno gratuito. Il progetto nasce dal forte desiderio e senso etico della rete Jonas, delle sedi locali che si sono messe immediatamente al lavoro per essere al fianco di tutti offrendo ciò che Jonas sa dare: ascolto e cura. Nella seconda fase di emergenza, in un momento che ci vede alle prese con un complesso, traumatico e mediato ritorno alla socialità, Jonas Ancona ha deciso di proseguire l'ascolto e il sostegno gratuiti a chi

chiamerà entro la fine del mese di maggio. È possibile contattare Jonas chiamando il numero 3516498869 o scrivendo all'indirizzo mail ancona@jonasonlus.it