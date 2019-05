La mania del momento in palestra: tutto quello che c'è da sapere sul CrossFit ad Ancona

E’ la moda del momento, sembra fatta solo per gente dura, ma non è così. Dalla California ad Ancona, il CrossFit è una disciplina sempre più richiesta e offerta nelle palestre. E’ uno sport, ma anche una filosofia di esercizio fisico.

Cos’è il CrossFit

Il CrossFit include una parte cardio, esercizi a corpo libero e sollevamento pesi, tutto questo in un’unica sessione di circa un’ora. L’allenamento di CrossFit prevede allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, tramite l’utilizzo di bilancieri, manubri, kettlebell, palle mediche, anelli da ginnastica e altri strumenti provenienti da diverse discipline come, per citarne un paio, il sollevamento pesi stile olimpico e il vogatore. Ma allora è lo sport di Ironman? No. Tutti possono fare CrossFit, salvo diverse indicazioni del proprio medico. Ogni allenamento è personalizzabile, l’istruttore può aumentare o diminuire le ripetizioni, il peso, e l’intensità della sessione secondo le caratteristiche fisiche del soggetto specifico.

I benefici

infatti, oltre agli evidenti risultati dal punto di vista fisico, questa disciplina è un ottimo anti-stress, ha sessioni sempre diverse e l’obiettivo è raggiungere un traguardo che prontamente verrà sostituito da un altro di difficoltà superiore, così da avere un allenamento stimolante e sicuramente mai monotono. Attenzione però. L’equazione “allenamento smisurato uguale fisico da Thor” non solo è sbagliata, ma può anche portare ad infortuni. Sempre sotto l’occhio dell’istruttore, è preferibile infatti svolgere esercizi perfetti da un punto di vista tecnico più che puntare sull’intensità.

Abbigliamento per il CrossFit

Come in tutti gli sport in cui ne è previsto l’uso, l’attenzione fondamentale va data alle scarpe. Dovranno essere scarpe specifiche da CrossFit, che rispondano dunque a requisiti di flessibilità e stabilità di modo che durante gli esercizi cardio accompagnino il piede senza creare situazioni di rigidità, ed allo stesso tempo abbiano una buona stabilità nel momento in cui si vanno ad effettuare gli esercizi con i pesi. Per il resto, l’ideale è un abbigliamento traspirante e morbido, in modo che non ostacoli i movimenti.

Il Crossfit ad Ancona e dintorni

CrossFit Ancona, via del Commercio 6 – Tel. 39 347 3226879

CrossFit Agorà- Fitness square, via Farfisa 18 (Camerano) – Tel. 071 7106240

Tme2fit, via don Giovanni Minzoni 82 (Fabriano) – Tel. 0732 043910