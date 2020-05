Quando il parrucchiere sei tu: tagliarsi i capelli a casa, qualche "dritta" per il fai da te

In attesa che il parrucchiere di fiducia riapra i battenti, bisogna attrezzarsi da sé per il taglio dei capelli. La cosa fa paura, è inevitabile. Il timore di sbagliare una mossa, unita al fatto che non si potrà poi porre rimedio all’errore è un freno lecito. Se siete tra quelli che vogliono rischiare, ecco qualche indicazione per un taglio basilare “fai da te”.

Le regole fondamentali

• Utilizza sempre strumenti professionali, se li hai in casa: dalle forbici specifiche per capelli ai prodotti per lo styling.

• Non iniziare tagliando troppo: farai sempre in tempo ad accorciare il tutto in seguito, ma se il danno è fatto non si torna indietro!

• Bagna sempre i capelli utilizzando dell’acqua o uno spray apposito.

• Aiutati con specchi o, ancora meglio, fatti assistere da un convivente che possa aiutarti a tenere sotto controllo la situazione e a non fare danni.

• Per tagli particolari ed elaborati evita il fai da te

La frangia

Raccogli la parte di capelli da tagliare sopra la fronte, a partire dal centro della testa. Pettina bene la ciocca e inumidiscila con dell’acqua, dopo di che, tenendola tra le dita, fai mezzo giro e taglia. In questo modo, la frangia risulterà leggermente più lunga lateralmente e non dritta. Attenta a non tagliate troppo in alto, o la frangetta risulterà cortissima. Meglio farla più lunga e, eventualmente, accorciarla in seguito.

Il bob

Se vuoi tagliare i capelli per realizzare un bob procedi in questo modo: pettina bene i capelli, inumidiscili e con un pettine a denti stretti, portarli tutti indietro nel modo più ordinato possibile. Poi legali in una coda bassa con un elastico: questo servirà da punto di riferimento, dovendo tagliare i capelli appena sotto l'elastico e realizzare un caschetto corto dietro e più lungo davanti.

Prendi delle forbici da parrucchiere ben affilate e taglia attentamente i capelli: se terrai le forbici in verticale eviterai la formazione di doppie punte.

Scalare i capelli

Per ottenere un taglio scalato e sfoltire leggermente i capelli, legali in una coda alta al centro della testa. Per essere più precisa, mettiti a testa in giù, pettina bene i capelli e legali posizionando l’elastico sulla fronte, poi taglia solo le punte: quando li scioglierai, saranno scalati uniformemente su entrambi i lati.