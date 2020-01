Incubo forfora, come eliminarla con il fai da te

Un incubo per alcuni, una realtà con cui combattere quotidianamente per altri. Parliamo della forfora e dei rimedi fai da te per combattere il fastidioso inestetismo dei capelli. La rivista statunitense Reader’s Digest suggerisce alcuni trattamenti made in home per sciogliere gli odiati fiocchi bianchi e ostacolarne la formazione.

I rimedi

Le pasticche di aspirina

Polverizzare due pasticche di aspirina e mescolarle con lo shampo, poi lasciar agire per un paio di minuti e sciacquare con un detergente.

Limone

Due cucchiai di succo di limone sui capelli per poi massaggiare e risciacquare. Ripetere il tutto sciogliendo un cucchiaio di succo in una tazza d’acqua.

Sale

Un pizzico di sale sui capelli asciutti, massaggiare e poi procedere con lo shampoo.

Aglio

Sì, qui serve coraggio. Schiacciare uno spicchio di aglio e strofinarlo sui capelli. Neutralizzerà i batteri responsabili della forfora.

Olio di malaleuca (tea tree oil)

Si trova in erboristeria e ha potere antibatterico e disinfettante. Basta aggiungere un paio di gocce nel proprio shampoo per potenziare l’effetto antiforfora.

Bicarbonato

Applicare un pugno di bicarbonato sul cuoio capelluto al posto dello shampoo e poi massaggiare per 5 minuti

Aceto di sidro di mele

Mescolare un po' di questo prodotto in una tazza d’acqua, spruzzare la miscela sul cuoio capelluto e lasciare agire per un’ora avvolgendo i capelli con un asciugamano. Risciacquare e ripetere per un paio di volte ogni sette giorni.

Lo stile di vita

Un corretto stile di vita è la base del trattamento. Gli esperti consigliano di:

- Imparare a gestire lo stress, una delle cause della formazione della forfora

- Seguire una dieta ricca di frutta, verdura, zinco, omega 3, vitamina B

- Limitare il consumo di alcol e grassi.