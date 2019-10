Le cugine cattive delle caldarroste, come riconoscere le castagne matte

Chi ama le passeggiate tra i boschi legge “autunno” e dice “castagne”. E’ proprio questo il momento per andare tra sentieri a raccogliere questa prelibatezza. Tra le zone più gettonate nella nostra regione ci sono i Monti Sibillini (Montemonaco è nota per i suoi castagni secolari) . Bisogna solo stare attenti a quattro cose: a non raccogliere le castagne nelle proprietà private, agli aculei dei ricci che le contengono, alle vipere e alle cosidette castagne matte. Queste ultime possono provocare delle intossicazioni.

Come riconoscerle

Le castagne buone

Le castagne commestibili sono il frutto dell'albero del castagno e si raccolgono nei boschi, ad un'altitudine che può variare dai 300 ai 1200 metri. Sono contenute in "gruppo" all'interno di un riccio, che si trasforma da verde a marrone durante la maturazione e che è ricco di aculei. Nei ricci del castagno si trovano solitamente 2 o 3 castagne, una grande e le altre più piccole e schiacciate. Inoltre le foglie del castagno, a differenza di quelle dell'ippocastano, sono singole, più piccole e seghettate. Le castagne buone sono più piccole delle "matte", meno arrotondate e presentano un ciuffo apicale caratteristico che le cattive cugine non hanno.

Le castagne matte

Le castagne matte, invece, si trovano nelle strade, nei giardini e nei parchi di città, in pianura o in altura. Queste castagne sono infatti i semi dell'ippocastano, una pianta utilizzata soprattutto a scopo ornamentale e per creare ampie zone d'ombra. Il loro riccio è verde, con piccole punte distanziate e corte, e di solito racchiude un solo frutto, che si presenta rotondo, grosso e molto lucido.

Cosa succede se le mangiamo

Mangiare castagne matte provoca intossicazione, che se sottovalutata può sfociare in problemi più seri come lesioni intestinali e renali. Le castagne dell'ippocastano infatti contengono saponine, sostanze che hanno un effetto irritativo e che causano vomito e diarrea, in base alla quantità che è stata ingerita. Tra i sintomi più comuni dell'intossicazione troviamo disturbi digestivi, dolori addominali, nausea, vomito o irritazione della gola. Le castagne matte, inoltre, se mangiate cotte o crude hanno un sapore amaro e l’acqua di bollitura emana cattivo odore.

Cosa fare in caso di intossicazione

Nel caso si verifichino i sintomi di una intossicazione, cerca di fotografare l'albero ed i frutti mangiati, in modo che il pronto soccorso o il centro antiveleno abbiano dati il più dettagliati possibile per poter intervenire.

Centro antiveleno Ancona

„Istituto Medicina Sperimentale, Via Ranieri, 2 – Tel. 071/2206036

Centro antiveleni – dalle 7.30 alle 13.30 Centro universitario ospedaliero di farmacovigilanza Via Tronto, 10/A Torrette (Ancona), Tel. 071-2181028



Castagneti nelle Marche

Come già accennato, le zone ricche di castagne nelle Marche sono i Monti Sibillini e l’ascolano. Proprio ad Ascoli infatti c’è la Sagra delle castagne dell’Ascensione (precisamente a Rotella), mentre ad Amandola si organizzano raccolte con degli asinelli. In provincia invece ci sono i boschi del fabrianese. Sono ricche di castagne anche le colline del fermano (Montefalcone Appennino), o l’Alta Valmarecchia nel pesarese.

Castagne al microonde

Per cuocere le castagne non è necessario il camino o la pentola bucherellata. Basta anche un comune forno a microonde (inutile prenderci in giro, il gusto non sarà mai lo stesso). Basta lavarle e praticare un taglio sul guscio, poi metterle nel microonde per un paio di minuti alla massima potenza.