Verifiche ok per la piscina, "La Nuova Isola" riapre: l'annuncio arriva via social

«Finalmente dopo un mese di attesa, grazie all interessamento dell' amministrazione comunale, La nuova isola riaprirà i battenti. Come sempre è gradita la prenotazione...Grazie a tutti per l attesa e il supporto che ci avete dato, vi aspettiamo". E' stato lo staff della piscina di Campocavallo di Osimo ad annunciare su Facebook la riapertura dell'impianto. "La Nuova Isola" è tornata a disposizione dei bagnanti alle 14 di oggi dopo circa un mese di chiusura dovuta ad alcune verifiche di carattere urbanistico. La piscina ha sempre richiamato numerosi bagnanti anche da Ancona e da città limitrofe.

Una buona notizia per gli osimani che bilancia quella amara per i corinaldesi: la piscina di via del Pozzaccio infatti resta chiusa per problemi burocratici.