Più vaccini in arrivo, Acquaroli: «Settimana decisiva per aperture» | VIDEO 

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a margine del sit-in dei lavoratori ambulanti a Palazzo Raffaello, ha fatto il punto sull'andamento della pandemia e sul piano vaccinale. Negli ultimi 7 giorni la curva dei contagi, spiega Acquaroli, ha avuto una flessione anche se meno ripida risetto alle attese: «Questo lo abbiamo visto anche in regioni vicine che hanno già superato la recrudescenza della variante inglese» ha detto il governatore. Ritorno in zona arancione dopo Pasqua? «Dipenderà da questa settimana». Sui vaccini: «Il governo ci dice che da aprile arriveranno abbondanti dosi di vaccini, noi stiamo per votare la delibera sul piano vaccinale e tra stasera e domani saranno online le indicazioni per le prenotazioni di varie opportunità di vaccinazione. Dosi per le imprese? Ci tengo a sottolineare che non saranno sottratte alle persone fragili- continua Acquaroli- quando ci sarà distribuzione di un numero importante, invece di tenere i vaccini nelle nostre strutture, cercheremo di distribuirli a una rete che ci potrà mettere in condizione di immunizzare il prima possibile una parte importante di popolazione».