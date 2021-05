Acquaroli "libera" i Comuni in difficoltà: «Dati accettabili, basta chiusure» | VIDEO

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: «Siamo in una situazione complessivamente accetabile e in questa fase dell’epidemia non proseguiremo con la chiusura di quei comuni che manifestano delle difficoltà»

Stop a restrizioni particolari per i Comuni con difficoltà nei dati relativi al contagio. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: «Siamo in una situazione complessivamente accetabile e in questa fase dell’epidemia non proseguiremo con la chiusura di quei comuni che manifestano delle difficoltà. E’ chiaro che se il tasso supererà 100 contagi su 100mila dovremo nuovamente intervenire. Sui criteri che si stanno discutendo potrebbe essere introdotta la fascia arancione per chi supera la fascia di 150 su 100mila. Dobbiamo garantire un livello basso dell’andamento e questo si fa intervenendo dove ci sono difficoltà, ma quando il livello è relativamente buono non andiamo ad appesantire la situazione economica».