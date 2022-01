Zona arancione, Acquaroli è chiaro: «Non "se", ma "quando"» | VIDEO

«La questione non è se rischiamo la zona arancione, ma se passiamo in zona arancione lunedì prossimo o il lunedì successivo perché ormai il margine è talmente risicato che se non passiamo in zona arancione lunedì 24 gennaio lo faremo il lunedì successivo». Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta consiliare odierna commentando l'andamento della curva epidemiologica in regione dove il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid si attesta al 23% mentre quello in area medica al 28,5%. «Il trend è questo da qualche settimana e quindi, tranne casi straordinari che vadano a determinare un'inversione di tendenza improvvisa nelle positività o nelle ospedalizzazioni- aggiunge Acquaroli- se non avremo i numeri per la zona arancione questa settimana quasi certamente li avremo la prossima». (Agenzia Dire).