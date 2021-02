Provincia arancione? «Ancona osservata speciale, valutiamo dati delle prossime ore» | VIDEO

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, commenta la situazione dei contagi ad Ancona e interviene sull’ipotesi di nuove restrizioni. I dati del capoluogo e zone limitrofe sono in controtendenza con il resto delle Marche e sull’ipotesi di istituire una zona arancione limitata alla provincia anconetana saranno decisive le prossime ore: «Non si possono prendere decisioni su misure restrittive in base a una tendenza di pochi giorni- spiega Acquaroli- bisogna capire se questa è solo una fase temporanea o se si tratta di una forte recrudescenza del virus. Deadline per decidere? Le prossime ore». L’indice Rt, intanto, è a 0,94: «Sia l’indice Rt che quello dei ricoveri in terapia intensiva, a ieri, era sostanzialmente immutato rispetto alla scorsa settimana» ha concluso Acquaroli.