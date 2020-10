Yacht invisibili al fisco: flotta “fantasma” ormeggiata in porto | VIDEO

Le immagini distribuite dalla Guardia di Finanza, reparto operativo aeronavale di Ancona, mostrano i militari durante i controlli di alcune imbarcazioni ormeggiate in porto: 18 di queste, tra yacht e barche a vela, battevano bandiera straniera pur essendo intestate a soggetti residenti in Italia. Il valore complessivo delle barche, non dichiarato al fisco italiano, si aggira intorno al milione di euro. I trasgressori sono stati sanzionati per omessa ed infedele dichiarazione relativa a più annualità, per un totale di 300 mila euro. Durante i controlli gli investigatori hanno scoperto anche imbarcazioni che tentavano di raggiungere l’Italia aggirando le normative anti-Covid, pur provenendo da Paesi considerati ad alto rischio sanitario. Alcuni proprietari, tramite il ravvedimento operoso, hanno già saldato i propri debiti. All’agenzia delle Entrate sono state segnalate 79 posizioni fiscali, che saranno sottoposte ad una indagine patrimoniale più approfondita.