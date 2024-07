Spiaggia di...adrenalina: big della musica e campioni dello sport pronti per XMasters 2024 | VIDEO

Oltre 60mila persone previste in arrivo sulla Spiaggia di Velluto: dal 13 al 21 luglio, Senigallia si trasforma in un paradiso per gli amanti dello sport e della musica con 105 XMasters. Nove giorni di pura adrenalina, trasmessi in diretta nazionale su Radio 105, con un mix esplosivo di atleti, artisti, intrattenimento e inclusività. Tra le novità anche XMGame, un nuovo gioco interattivo tutto digitale, dove i partecipanti verranno messi alla prova con sfide ed enigmi per vincere i premi degli sponsor