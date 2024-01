Tra le vie dei vandali, piazza Malatesta e dintorni: un giro nell'inciviltà del centro | VIDEO

ANCONA - Bottiglie a terra e sui muretti, panchine segnate da scritte e graffiti, secchi dell'immondizia che strabordano di rifiuti. Un altro giro nell'inciviltà in centro. Siamo tra piazza Malatesta e via Scosciacavalli, presi di mira dai vandali sopratutto al calar del sole. Residenti indignati. C'è chi, seppure a microfoni spenti, chiede espressamente che le spese di pulizia e riparazione gravino sugli incivili, che non si fermano neppure davanti ai cartelli di "area videosorvegliata".