Alle urne con la "paura di sbagliare", il sindaco uscente spiega perché | VIDEO

OSIMO - Una delle caratteristiche di questa prima tornata elettorale ad Osimo è stata una buona parte dei voti concessi al simbolo della lista e non al candidato. Simone Pugnaloni, sindaco uscente, spiega il perché: "Veniamo dal mio primo mandato in cui ci fu il ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, mi trovai difronte al mio avversario politico a guardare più di mille schede in Prefettura. Fu un momento molto difficile e credo che questa volta gli osimani abbiano voluto esprimere la loro preferenza attraverso il simbolo anziché il nome, proprio per non sbagliare".