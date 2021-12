Mezzavalle ripulita: «Auguri, con 400 chili di rifiuti» | VIDEO

Non puntano il dito contro nessuno in particolare, perché da dove arriva tutta quell'attrezzatura professionale e quel polistirolo trovati a Mezzavalle ieri mattina nessuno può indicarlo con certezza. I volontari 2Hands Ancona hanno chiuso i clean-up 2021 in una delle spiagge più belle di Ancona. Quantità impressionanti di polistirolo, ma anche una carcassa di tartaruga:«Quella è ancora lì, gli enti pubblici dovrebbero studiare anche le cause della morte. Può essere stata colpita da una barca e portat a riva, o possono essere state proprio le plastiche» ha spiegato Tommaso Mattia Pretto di 2Hands Ancona.