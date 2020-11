Sgarbi show contro Acquaroli: «Ordinanza insensata, ribellatevi» - VIDEO

«Faccio fatica a leggere le disposizioni riguardo le mascherine obbligatorie anche all'aperto, fuori dall'abitazione, sempre non indicando che se uno è da solo è totalmente insensato. Acquaroli dice cose inaudite, soprattutto per quanto riguarda il commercio. Devi usare il cervello, mi auguro che molti si ribellino e che le multe che fai fare siano tutte invalidate». Il sindaco di Sutri e crito d'arte Vittorio Sgarbi ha duramente criticato la nuova ordinanza anti-assembramento voluta dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma ha parlato in un video postato sul suo profilo Facebook. Ecco il suo sfogo.