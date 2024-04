Maltrattamenti su donne e anziani, oltre 40 casi raccolti dall'Inrca: "I numeri sono in aumento" | VIDEO

ANCONA - Un percorso comune ai vari Pronto Soccorso della Regione Marche per rispondere ai casi di violenza e maltrattamento su donne, anziani e persone fragili. L’idea è stata discussa oggi presso l’Auditorium dell’Inrca di Ancona nel corso dell’Evento denominato: “La violenza sulle donne: l’intervento del professionista sanitario”. Al corso, organizzato dall’Unità Operativa di Neurologia diretta dal Dott. Giuseppe Pelliccioni, hanno preso parte, oltre a medici e operatori sanitari, anche rappresentanti della Procura, Polizia e Carabinieri. Un confronto tra medicina e legge, per avviare un dialogo comune, dalla segnalazione alla presa in carico del paziente. Parla il direttore sanitario dell'Inrca, Riccardo Luzi.