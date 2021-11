Violenza di genere, l'identikit di aggressore e vittima: «7 donne su 10 sono italiane» | VIDEO

I dati presentati dall' associazione Donne e Giustizia relativi alle Marche, le iniziative messe in campo dal Comune e da altre realtà per sensibilizzare la cittadinanza sul tema

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una data importante in cui in tutto il mondo Si promuovono campagne e incontri di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne. A presentare progetti ed eventi organizzati in vista di questo appuntamento si sono date appuntamento oggi, insieme all'assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche sociali Emma Capogrossi; la presidente del Forum delle Donne Laura Pergolesi; la presidente dell'associazione Donne e Giustizia (Centro Antiviolenza), avvocato Roberta Montenovo; l'avvocato Irene Pastore per la Croce Rossa Italiana; Flavia Vitale- assiociazione Lilith e Tizana Buoncompagni, educatrice professionale del Comune. Presente alla conferenza stampa anche Stefania Terrè, presiedente UICI territoriale Ancona.