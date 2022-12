Sanità privata, dipendenti di Villa Adria davanti alla Prefettura: «Ancora qui, ancora più arrabbiati» | VIDEO

Lavoratori di Villa Adria in piazza del papa questa mattina per manifestare davanti la sede della Prefettura. Puntano il dito contro il contratto in essere, che giudicano peggiorativo

ANCONA - Lavoratori di Villa Adria in piazza del papa questa mattina per manifestare davanti la sede della Prefettura. Puntano il dito contro il contratto in essere, che giudicano peggiorativo, mentre chiedono l'applicazione dell'accordo sulla sanità privata che colmerebbe un gap di alcune centinaia di euro in busta paga. Ad accompagnare i dipendenti c'erano i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl, le cui delegazioni sono state ricevute in Prefettura.

Il gruppo Kos ha replicato sostenendo che a Villa Adria, come in tutte le proprie strutture: "il CCNL ARIS RSA e CDR (centri di riabilitazioni) sottoscritto nel 2012 da CISL FP e UIL FPL oltre che da UGL, anche in forza di specifico accordo raggiunto con le OOSS firmatarie, con il quale è stata riconosciuta la prevalenza delle attività extra-ospedaliere svolte dal Gruppo. Il mancato rinnovo è legato alle trattative aperte con il Governo e con le Regioni che ad oggi non hanno assicurato la copertura dei costi legati agli adeguamenti contrattuali. Ricordiamo che le strutture del Gruppo KOS nelle Marche operano quasi esclusivamente per conto dell'SSN, le cui attività sono regolate da sistemi tariffari che devono tener conto del periodico incremento del costo del lavoro".