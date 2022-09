Il figlio picchiato dai bulli, Andrea fonda l’associazione che vigila sul Piano | VIDEO 

Andrea La Fata: «Il questore ha fato molto, non voglio prendere il posto di nessuno, solo dare degli occhi in più e aiutare la mia città»

ANCONA - Il figlio picchiato dai bulli per tre volte, da lì la decisione di fondare a giugno l’associazione di volontari “Delta Uno”. I volontari presieduti da Andrea La Fata camminano lungo le vie del Piano e non solo con uniforme, basco e bodycam. Se succede qualcosa non possono intervenire materialmente, solo filmare e chiamare in tempo reale le forze dell’ordine. Il fondatore, nato e cresciuto proprio al Piano, spiega il progetto: «Non vogliamo sostituirci alle pattuglie, solo dare qualcosa in più».