VIDEO | Incidente in autostrada, l'auto si schianta e prende fuoco

Incidente lungo la corsia nord dell'autostrada A14 questa sera verso le 19.30. Per motivi ancora da accertare due vetture si sono scontrate in un tamponamento. In seguito dell'impatto, poi, una è schizzata contro il guardrail ed è finita fuori strada ribaltandosi in un campo.

Due persone sono finite all'ospedale. Si sono formate file di oltre tre chilometri all'altezza dell'incidente.