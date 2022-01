VIDEO | Due auto in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina in via Tommasi, a Chiaravalle, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo che si è sviluppato su due mezzi in sosta vicino all’edificio condominiale.

Le fiamme hanno lambito anche le persiane degli appartamenti al di sopra del rogo. Per fortuna non si sono verificati danni gravi o feriti, ma alune perisane sono state danneggiate dalle fiamme.